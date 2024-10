Lauréat d’un troi­sième sacre en carrière et d’un deuxième ATP 500 après Hambourg en juillet dernier, ce mardi à Tokyo, Arthur Fils a réalisé une semaine excep­tion­nelle au Japon où il a éliminé, dans l’ordre, Taylor Fritz (7e mondial), Matteo Berrettini, Ben Shelton (17e), Holger Rune (14e) et enfin Ugo Humbert, 18e et numéro un tricolore.

Forcément très heureux après ce qui est certai­ne­ment le plus beau titre de sa jeune carrière, l’ac­tuel 24e mondial a évoqué chez nos confrères de L’Équipe de rejoindre son aîné à Jo‐Wilfried Tsonga au palmarès.

« Le trophée est dingue ! Je n’ai pas trop compris le proto­cole de la céré­monie à la fin. J’ai dû prendre le trophée, le redonner puis ils me l’ont à nouveau rendu (sourire). Mais il est magni­fique. J’ai regardé les noms, j’ai vu que Jo‐Wilfried Tsonga avait gagné ici (en 2009), je ne le savais pas. C’est bien d’être le deuxième Français à gagner ici. »