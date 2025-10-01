Titré pour la deuxième fois de sa carrière sur l’ATP 500 de Pékin, après sa victoire en finale ce mercredi face à Learner Tien, Jannik Sinner a refusé toutes sortes de compa­raison avec Novak Djokovic, six fois vain­queur dans la capi­tale chinoise.

« Je ne sais pas (souriant). Je dis toujours que si on me compare à Novak, il est dans une autre caté­gorie avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière. Je ne suis qu’un jeune homme de 24 ans qui essaie de jouer le meilleur tennis possible. Je sais que j’ai remporté de grands titres au début de ma carrière, mais voyons combien de temps je vais pouvoir tenir. Ce que Novak, Rafa et Roger ont accompli pendant plus de 15 ans est incroyable. Novak est toujours là et continue de montrer un tennis incroyable. Alors, voyons voir. Mais je ne me compare pas à eux. Je suis ici pour jouer. Je suis ici pour profiter. Je suis égale­ment heureux de pouvoir dire que j’ai gagné deux fois ici. Est‐ce que cela restera à deux ? Si c’est plus, serai‐je plus heureux ? Je ne sais pas si je serai plus heureux. Je ne sais pas. Je suis très heureux de pouvoir dire que j’ai gagné deux fois ici, puis nous verrons dans le futur. »