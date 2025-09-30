S’il a battu Alex de Minaur pour la onzième fois en autant de confrontations (6−3, 4–6, 6–2), et s’est ainsi qualifié en finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a quelque peu souffert sur le court comme l’a souligné Nicolas Mahut, aux commentaires du match sur Eurosport.
« C’était un match étrange, à deux vitesses pour Jannik Sinner. Il a bien démarré ce match avant de connaître un deuxième set très compliqué. On pensait qu’il avait repris l’ascendant, en se mettant en mode patron sur ce début de troisième set, et puis rattrapé sur la fin de match par des douleurs physiques, une gêne musculaire apparemment. De Minaur quant à lui va sortir du terrain mitigé. On est toujours déçu de perdre en demi‐finales mais là, il s’est dit, peut‐être, et pour la première fois depuis très longtemps, qu’il avait trouvé quelque chose à faire face à Sinner. En tout cas il y a eu un vrai combat pendant une grande partie de match (…) Je suis pas sûr que Sinner soit très satisfait de son match. Il a fait beaucoup trop de fautes par rapport à ses standards. »
3rd consecutive Beijing final ✅— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025
30th tour‐level final ✅
Jannik Sinner overcomes Alex de Minaur 6–3 4–6 6–2 to defeat the Australian for an 11th time ! 👏 #ChinaOpen pic.twitter.com/EUYubDLqY2
Pour tenter de remporter un 21e titre en carrière à 24 ans, l’Italien affrontera le vainqueur de la demie entre Daniil Medvedev et Learner Tien.
Publié le mardi 30 septembre 2025