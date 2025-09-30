S’il a battu Alex de Minaur pour la onzième fois en autant de confron­ta­tions (6−3, 4–6, 6–2), et s’est ainsi qualifié en finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a quelque peu souf­fert sur le court comme l’a souligné Nicolas Mahut, aux commen­taires du match sur Eurosport.

« C’était un match étrange, à deux vitesses pour Jannik Sinner. Il a bien démarré ce match avant de connaître un deuxième set très compliqué. On pensait qu’il avait repris l’as­cen­dant, en se mettant en mode patron sur ce début de troi­sième set, et puis rattrapé sur la fin de match par des douleurs physiques, une gêne muscu­laire appa­rem­ment. De Minaur quant à lui va sortir du terrain mitigé. On est toujours déçu de perdre en demi‐finales mais là, il s’est dit, peut‐être, et pour la première fois depuis très long­temps, qu’il avait trouvé quelque chose à faire face à Sinner. En tout cas il y a eu un vrai combat pendant une grande partie de match (…) Je suis pas sûr que Sinner soit très satis­fait de son match. Il a fait beau­coup trop de fautes par rapport à ses standards. »

Pour tenter de remporter un 21e titre en carrière à 24 ans, l’Italien affron­tera le vain­queur de la demie entre Daniil Medvedev et Learner Tien.