En larmes après avoir été contrainte à l’abandon contre Karolina Muchova au troisième tour du WTA 1000 de Pékin, Paula Badosa (18e mondiale), plombée par les blessures, a décidé mettre un terme à sa saison.
🚨Paula Badosa 🇪🇸 anuncia a través de su instagram que no volverá a las pistas hasta 2026.— Santi (@ArmadaFemenina) September 30, 2025
« Parfois, je me demande comment je fais pour surmonter les moments les plus difficiles et les plus douloureux. Et en vérité, c’est précisément dans ces moments‐là que je découvre ma plus grande force. Chaque revers est douloureux, mais il me rappelle aussi combien je veux me battre, combien je veux revenir plus forte. Je n’aurais pas pu y arriver sans ceux qui continuent de croire en moi. Leur soutien me soutient dans les moments difficiles et leur foi me donne du courage lorsque le doute s’installe. Il n’y a pas de plus grand sentiment que de rentrer sur un court de tennis et de les voir là, à mes côtés. Cette énergie, cet amour. Je ne pourrai jamais leur être assez reconnaissant. Peu importe le nombre d’obstacles qui se dresseront sur mon chemin, je vous promets ceci : je continuerai à me battre, je continuerai à pousser et je continuerai à trouver un moyen de revenir »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 10:14