De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’ATP 500 du Queen’s face à Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, inter­rogé sur le favori pour Wimbledon, a estimé que malgré la perfor­mance de l’Espagnol, Novak Djokovic restait l’unique et grand favori du Grand Chelem londo­nien qui aura lieu du 3 au 16 juillet.

« Je pense que Djokovic reste toujours le favori pour Wimbledon, mais nous sommes dans un sport où tout peut arriver. Si le favori gagnait toujours, ce serait un sport très ennuyeux. On ne sait jamais. Il y a beau­coup d’ad­ver­saires diffi­ciles sur le gazon. Novak est le favori, mais il y a beau­coup de joueurs capables de lui faire mal et de lui rendre la tâche diffi­cile. Il devra jouer son meilleur tennis, c’est certain. »