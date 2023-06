Adrian Mannarino est en quart de finale du tournoi du Queen’s après avoir sorti Taylor Fritz. Plus géné­ra­le­ment, le Tricolore revit son tennis quand il joue sur gazon. Nos confrères de l’Equipe ont eu la très bonne idée d’aller inter­viewer son coach pour comprendre pour­quoi Adrian avait des stats aussi fortes sur l’herbe.

Erwann Tortuyaux a donc apporté ses réponses notam­ment sur un coup très impor­tant le retour.

« J’ai jeté un oeil aux chiffres et Adrian fait partie des rares joueurs qui n’ont pas des stats de retour qui se dégradent sur herbe, remarque‐t‐il. Même Djokovic n’y échappe pas et, pour­tant, c’est le meilleur relan­ceur du circuit. Deux exemples : quand il arrive sur gazon, il passe de 55 % de points gagnés sur deuxième balle à 53 %. Et il passe de 32 % à 26 % pour les jeux de retour gagnés. Manna, lui, reste complè­te­ment stable : 50 % de points gagnés sur deuxième service et 22 % de jeux de retour gagnés. Beaucoup de joueurs déclinent parce que la surface accé­lère le service. Pas lui. Vu qu’il possède un très bon oeil, qu’il s’or­ga­nise tôt et qu’il a des prépa­ra­tions compactes, il retourne bien mieux que la moyenne sur gazon. »

En quart de finale ce vendredi, Adrian Mannarino sera opposé à Alex de Minaur.