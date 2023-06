Notre confrère de Clay Magazine a pu recueillir des propos de Liyu Kato qui avait toujours été discrète à propos de sa disqua­li­fi­ca­tion. Cette fois, main­te­nant que le tournoi est derrière elle, la joueuse chinoise a décidé d’en dire un peu plus et notam­ment à propos des discus­sions menées avec les officiels.

« L’arbitre et le super­vi­seur m’ont parlé après coup et m’ont dit : « Si la fillette avait été un garçon, tout se serait bien passé ». Ils m’ont égale­ment expliqué qu’é­tant donné que la fille avait pleuré pendant plus de 15 minutes, ils devaient prendre une déci­sion, car si elle s’était arrêtée au bout de cinq minutes, tout serait rentré dans l’ordre ; ou si la balle avait touché ses jambes ou ses bras, tout serait rentré dans l’ordre. Mais non, parce que c’était dans le cou, c’était différent »