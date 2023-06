Dithyrambique sur Novak Djokovic suite à son 23e titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, Victor Hanescu, ancien 26e joueur mondial, a accordé une inter­view au média roumain Gazeta Sporturilor dans laquelle il a estimé qu’il n’y avait désor­mais plus de débat concer­nant le meilleur joueur de l’histoire.

« C’est un exploit histo­rique, quelque chose qui ne s’est jamais produit aupa­ra­vant dans le tennis masculin. Et cela nous montre, même si nous avons des réfé­rences comme Federer ou Nadal, que ce que Djokovic a réalisé, du moins de mon point de vue, en termes de résul­tats, fait de lui, à l’heure où l’on parle, le meilleur joueur de tous les temps. Au final, les résul­tats parlent d’eux‐mêmes. OK, on ​​aime Federer, il est élégant, ou Nadal, parce que c’est un battant, mais au final, quand on trace la ligne et qu’on voit ce qu’a réalisé Djokovic, il n’y a plus de discus­sion possible. »