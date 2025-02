La formi­dable semaine d’Alexandre Muller à Rio s’est terminée par une défaite face au tenant du titre l’Argentin Sebastian Baez.

Le Tricolore n’avait plus vrai­ment de gaz et son adver­saire en a profité avec son jeu effi­cace et usant.

Cette défaite en deux manches (6−3, 6–2) ne doit pas gâcher la « fête » car tout est nouveau et positif pour le Tricolore qui pointe quand même à la 11ème place à la Race ce lundi.

Déçu mais pas abattu, le Tricolore a fait un peu de provo­ca­tion quand on lui a demandé de résumer sa semaine

“What do I take from this week ? The points and the prize money.”



