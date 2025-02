Vainqueur de lors d’une énième bataille de terriens, Alexandre Muller est impres­sion­nant de régu­la­rité et de comba­ti­vité. Il a dominé en trois manches et trois heures de jeu l’Argentin Francisco Comesana (86e), 7–5, 6–7 (3), 6–3.

Ce succès lui donne donc le droit d’af­fronter en finale le tenant du titre Sebastien Baez. En cas de victoire, cette nuit, le Tricolore poin­te­rait à la 31ème place mondiale.

Massive from Muller 🙌@Alex2Mumu fends off Comesana 7–5 6–7 6–3 to book his spot in the @RioOpenOficial final ! pic.twitter.com/QaAzgosoCn