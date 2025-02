En confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Shevchenko en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rio, 7–6(1), 7–6(6), Alexander Zverev a réaf­firmé ses ambitions.

« Vous savez tous à quel point je veux être cham­pion du Grand Chelem et numéro un mondial. Je sais que pour y parvenir, je vais devoir me battre avec Alcaraz et Sinner parce qu’au­jourd’hui encore, il y a des choses qu’ils font mieux que moi. Je dois évoluer dans ces aspects pour réaliser mes rêves dans le monde du tennis. »

“My goal is to compete with Jannik and Carlos for the biggest titles and for the world #1. There are some things that they do better than me so I need to improve on those things.” pic.twitter.com/o62HHrf1HM