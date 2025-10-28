Interrogé sur l’arrivée d’un tournoi de catégorie des Masters 1000 en Arabie Saoudite à partir de 2028, Andrey Rublev a analysé la situation avec beaucoup de recul.
« Je n’en pense rien (sourire). Après pour accueillir un Masters, l’Arabie saoudite allouera une somme importante au développement du tennis, qui servira à financer les prize money et les primes de fin d’année des joueurs, ainsi qu’à construire de nouveaux stades pour certains tournois où le nombre de courts est insuffisant. Donc, d’un côté, oui, il y a des avantages. De l’autre, bien sûr, il y a des inconvénients : il y aura un tournoi supplémentaire. On ne sait pas quand. C’est plus compliqué, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 09:47