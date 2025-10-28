Sa parole était attendue après le forfait de Jannik Sinner pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie. Et sans surprise, Angelo Binaghi, président de la fédération italienne de tennis, a tenu à défendre publiquement sa star face aux nombreuses critiques.
« L’année dernière, pendant les phases finales de Coupe Davis, Jannik l’a dit devant moi et le ministre Giorgetti qu’il n’irait pas à Davis cette année. J’ai espéré que la longue pause forcée due à sa disqualification lui ferait revoir ses plans. Même après son retrait de Shanghai, je me suis dit : ‘Peut‐être qu’il changera d’avis’. Mais non. C’est un choix que nous avons compris et partagé, l’histoire nous enseigne que chacun de ses renoncements a eu des conséquences positives. Ce sera également le cas cette fois‐ci : pour la fédération et pour l’Italie, il est plus important qu’il redevienne numéro 1 plutôt qu’il participe à une autre Coupe Davis. La Coupe Davis ne donne pas de points pour le classement. Avec un autre règlement, l’esprit des joueurs changerait également. Ainsi, à la fin de la saison, pour ceux qui l’ont remportée, elle vaut autant que le Six Kings Slam. Avec moins d’argent et beaucoup plus d’efforts », a déclaré Binaghi dans des propos rapportés par La Stampa.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 11:01