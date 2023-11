Le numéro un mondial est passé près de la défaite hier. Jamais vrai­ment dans le rythme, il est fina­le­ment parvenu à s’en sortir. En confé­rence de presse, il a expliqué le mal dont il souffrait.

« C’est dur d’avoir les idées au clair quand on passe plus de temps aux toilettes que sur le court ces derniers jours… Le niveau d’énergie était très bas. J’ai pris jour par jour. Aujourd’hui (jeudi), c’était le pire jour. J’espère que ça ira mieux demain (vendredi). C’est l’un de ces matches où il faut accepter les circons­tances. Et essayer de rester dans le match. C’est ce que j’ai fait. J’ai trouvé le service au bon moment. Mais je suis passé très près de la défaite. C’est ce qui rend cette victoire menta­le­ment importante »