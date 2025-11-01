AccueilATPATP - Rolex Paris MastersFélix Auger-Aliassime, avant d'affronter Jannik Sinner en finale : "Les deux fois...
ATP - Rolex Paris Masters

Félix Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter Jannik Sinner en finale : « Les deux fois où j’ai gagné contre lui, c’était avant qu’il ne devienne Jannik »

Thomas S
Par Thomas S

-

100

De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik et sa quali­fi­ca­tion en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, Jannik Sinner, qui a écrasé un Alexander Zverev visi­ble­ment diminué. 

Et lors­qu’il a été ques­tion de ses précé­dentes confron­ta­tions avec le 2e joueur mondial, le Canadien a logi­que­ment tenu à tempérer. 

« Oui, nous sommes à 2–2 dans les confron­ta­tions, mais ce n’est pas comme si… Vous savez, il est évidem­ment favori sur le papier, car nous avons disputé un bon match à New York, je pense. Je pense que c’était du bon tennis. Mais il a quand même pris le dessus sur moi. Évidemment, les premières fois où j’ai gagné, c’était avant qu’il ne devienne Jannik, vous savez (sourire). C’était le jeune Jannik. Il s’est beau­coup amélioré depuis. Mais c’est toujours agréable de jouer contre lui. J’ai l’im­pres­sion qu’il pousse les joueurs à être très, très disci­plinés sur le plan tactique et à exécuter leur jeu presque à la perfec­tion pour gagner. Il faut être prêt à jouer son meilleur tennis et à ne pas commettre d’er­reurs faciles. C’est ce que je vais essayer de faire pour gagner demain (dimanche). »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 19:15

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.