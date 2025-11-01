De passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik et sa quali­fi­ca­tion en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, Jannik Sinner, qui a écrasé un Alexander Zverev visi­ble­ment diminué.

Et lors­qu’il a été ques­tion de ses précé­dentes confron­ta­tions avec le 2e joueur mondial, le Canadien a logi­que­ment tenu à tempérer.

« Oui, nous sommes à 2–2 dans les confron­ta­tions, mais ce n’est pas comme si… Vous savez, il est évidem­ment favori sur le papier, car nous avons disputé un bon match à New York, je pense. Je pense que c’était du bon tennis. Mais il a quand même pris le dessus sur moi. Évidemment, les premières fois où j’ai gagné, c’était avant qu’il ne devienne Jannik, vous savez (sourire). C’était le jeune Jannik. Il s’est beau­coup amélioré depuis. Mais c’est toujours agréable de jouer contre lui. J’ai l’im­pres­sion qu’il pousse les joueurs à être très, très disci­plinés sur le plan tactique et à exécuter leur jeu presque à la perfec­tion pour gagner. Il faut être prêt à jouer son meilleur tennis et à ne pas commettre d’er­reurs faciles. C’est ce que je vais essayer de faire pour gagner demain (dimanche). »