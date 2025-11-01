De passage en conférence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik et sa qualification en finale du Rolex Paris Masters, Félix Auger‐Aliassime a forcément été interrogé sur son futur adversaire, Jannik Sinner, qui a écrasé un Alexander Zverev visiblement diminué.
Et lorsqu’il a été question de ses précédentes confrontations avec le 2e joueur mondial, le Canadien a logiquement tenu à tempérer.
« Oui, nous sommes à 2–2 dans les confrontations, mais ce n’est pas comme si… Vous savez, il est évidemment favori sur le papier, car nous avons disputé un bon match à New York, je pense. Je pense que c’était du bon tennis. Mais il a quand même pris le dessus sur moi. Évidemment, les premières fois où j’ai gagné, c’était avant qu’il ne devienne Jannik, vous savez (sourire). C’était le jeune Jannik. Il s’est beaucoup amélioré depuis. Mais c’est toujours agréable de jouer contre lui. J’ai l’impression qu’il pousse les joueurs à être très, très disciplinés sur le plan tactique et à exécuter leur jeu presque à la perfection pour gagner. Il faut être prêt à jouer son meilleur tennis et à ne pas commettre d’erreurs faciles. C’est ce que je vais essayer de faire pour gagner demain (dimanche). »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 19:15