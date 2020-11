Adepte d’un jeu porté vers l’avant, Pierre-Hugues Herbert s’est notamment plaint des conditions de jeu en indoor. Selon P2H, il y a une vraie tendance à ralentir les courts de tennis en salle, et même beaucoup trop, selon lui, sauf peut-être à Paris.

« Cologne, c’étaient quand même les conditions les plus lentes que j’ai connues. En fait, il n’y a plus trop de tournois rapides. Quand la période de l’indoor arrive, on se dit que ça va être rapide, qu’on va pouvoir jouer un jeu vers l’avant mais en fait ce n’est pas le cas. Quand j’ai joué Cologne et Vienne, j’ai « rencontré » des surfaces qui sont presque plus lentes que Roland-Garros sous 11/12 degrés. Ici, on a la chance en tout cas d’avoir des conditions plutôt rapides, en tout cas la surface est rapide, les balles ne le sont pas vraiment. Ça me fait beaucoup de bien en tout cas à moi ».