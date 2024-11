Invité de L’Équipe du Soir ce jeudi, quelques minutes après l’ex­ploit d’Ugo Humbert face à Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Jérémy Chardy, coach du numéro 1 fran­çais, est revenu sur l’im­por­tance de la prépa­ra­tion mentale.

« Ça fait deux ans qu’Ugo travaille avec une psycho­logue avec qui je suis tout le temps en contact. Elle nous accom­pagne tout au long de la saison et on essaie de travailler sur cet aspect‐là. Au très haut niveau, ce sont juste des détails qui font la diffé­rence et la partie mentale est très impor­tante. Et aujourd’hui (jeudi), c’est aussi cela qui a fait la différence. »