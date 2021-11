Daniil Medvedev avait un coup de gueule à faire passer après sa victoire contre Hugo Gaston. Le numéro 2 mondial a regretté les condi­tions très lentes à Bercy cette année comparé aux éditions précé­dentes. Il dénonce l’uni­for­mi­sa­tion et surtout le ralen­tis­se­ment général des surfaces.

« Je pense que le tournoi a changé les balles par rapport à l’année dernière, je ne sais pas pour­quoi. Cette année, si vous observez bien les matches et la façon dont ils se jouent, ce sont des courts super lents, en parti­cu­lier pour Bercy qui est censé être l’un des courts les plus rapides de l’année. Et par lents, je veux dire trop lents pour des courts en indoor. Nous avons déjà la terre battue, des courts en dur exté­rieur qui peuvent être lents. L’indoor n’est pas fait pour être lent. Donc je ne sais pas pour­quoi ils essaient d’in­venter des choses et de fabri­quer ces balles. Je n’en ai aucune idée, parce que l’année dernière, ce n’était pas le cas », a alerté Daniil Medvedev, qui estime que ces condi­tions ont avan­tagé Hugo Gaston, dont il a quand même loué toutes les qualités.

En début de semaine, Alexander Bublik disait avoir l’im­pres­sion de jouer en avril sur terre battue.