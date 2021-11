Éliminé par un excellent Hugo Gaston ce lundi au premier tour du Masters 1000 pari­sien dans une rencontre 100% fran­çaise, Arthur Rinderknech a tenu à rendre un bel hommage à son adver­saire en le rendant comme prin­cipal respon­sable de sa défaite. Beau joueur.

« Je ne pense pas que le match m’échappe plus que cela. Déjà, bravo à Hugo qui a fait son match, et qui a très bien joué. On sait que lors­qu’il arrive à enchaîner les matchs comme cela, il joue très bien. Quand il est en confiance, en réus­site, il est capable de faire de très belles choses. On a l’im­pres­sion qu’il réussit tout ce qu’il tente. Déjà, bravo à lui. C’est surtout cela, la raison de ma défaite aujourd’hui. Après, à côté de cela, il y a pas mal de choses que je n’ai pas très bien faites, dont la gestion du match, qui était assez mauvaise. »