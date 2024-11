Balayé pa Zverev en deux manches sans avoir existé, le Messin est resté positif en confé­rence de presse. Interrogé sur le fait qu’il avait proposé un tennis de haut niveau jusqu’à la finale, Ugo a affirmé que cela n’était pas une décou­verte pour lui.

« Je me suis senti capable, donc je ne suis pas surpris d’avoir atteint ce niveau, d’avoir battu Alcaraz, d’avoir atteint la finale d’un tournoi Masters 1000. Je travaille dur. J’ai une super équipe autour de moi pour m’aider et me guider. Donc dans l’en­semble, je suis content que cela ait payé cette semaine, mais je ne suis pas surpris d’avoir atteint ce niveau »

Il est bon de se faire confiance mais il faut aussi savoir recon­naître qu’il y a encore beau­coup de choses à accom­plir pour rejoindre la crème du circuit notam­ment quand les condi­tions sont moins faciles et que l’on est pas poussé par un élan national.