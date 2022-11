« Mon conseil est que tu arrêtes d’agir comme un bébé sur le terrain », glis­sait Stanislas Wawrinka à Holger Rune après que ce dernier l’ait battu, en sauvant trois balles de match, en début de semaine à Bercy.

L’agent fran­çais du jeune danois, Philippe Weiss, a réagi pour L’Equipe à cette critique du triple vain­queur en Grand Chelem.

« Je vais retenir de Stan : ‘Bravo pour tes deux dernières semaines, tu as très bien joué.’ Et je ne vais pas revenir sur cette polé­mique, ce n’est pas du tout juste, d’au­tant plus que sur ce match‐là Holger a eu un compor­te­ment remar­quable, donc je n’ai pas forcé­ment envie d’en parler… »