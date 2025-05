Duel tant attendu de ce Masters 1000 de Rome, la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz a tenu toutes ses promesses le temps d’un premier set extrê­me­ment serré et remporté au tie‐break par l’Espagnol, avant de voir ce dernier dérouler et s’of­frir son premier sacre dans la capi­tale romaine.

Le tenant du titre à Roland‐Garros n’est pour­tant pas passé loin de se faire surprendre lors­qu’il a dû faire face à deux balles de set sur son service à 6 jeux à 5. Mais il en fallait plus pour faire plier Carlitos qui semblait en mission ce dimanche.

En face, le numéro 1 mondial, proba­ble­ment rattrapé par son manque de compé­ti­tion, finis­sait par céder au jeu décisif avant de subir la foudre espa­gnole dans le deuxième set en encais­sant un cinglant 5–0. Sur un nuage, Alcaraz enchaî­nait les coups de défense excep­tion­nels et ses amor­ties toujours aussi dévastatrices.

Vainqueur 7–6(5), 6–1, en 1h45 de jeu, Carlos Alcaraz décroche son 19e titre en carrière et déjà son 7e Masters 1000, le deuxième de la saison après Monte‐Carlo. Le tout à une semaine de défendre son titre à Roland‐Garros. Le message est passé.