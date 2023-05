Arthur Fils est étonnant.

Déjà auteur d’un début de saison remar­quable, il est de retour parmi les grands après avoir sorti Francisco Cerundulo (31ème) au 1er tour. Une sacrée « perf » car l’Argentin est un vrai client sur l’ocre. Au prochain tour, il va défier Rune et il est prêt à tout. Quel que soit le résultat face au Danois, Arthur sera très attendu à Roland Garros.

« C’est clair que je suis loin, ils sont dans le top 10 et je lutte pour conso­lider ma posi­tion dans le top 100, mais je sens que je peux commencer à penser à eux main­te­nant. J’ai toujours été inspiré par Federer, mais aussi par Nadal et Djokovic. Le calme et le style de Roger étaient incroyable »