Interrogé sur le fameux retour de Jannik Sinner à Rome au micro de Tennis Channel, Brad Gilbert, ancien entraî­neur d’Andre Agassi et plus récem­ment de Coco Gauff, se concentre davan­tage sur le moyen terme.

En ce sens, si le numéro 1 mondial ne performe pas dans le tournoi Italien où il affron­tera Navone (99e à l’ATP) pour son entrée en lice à 19 heures, il n’y aura pas mort d’homme. L’important selon l’Américain est qu’il se sente à l’aise sur le plan physique.

« Si vous êtes absent pour cause de bles­sure, c’est proba­ble­ment plus facile [que d’être suspendu]. C’est un scénario beau­coup plus diffi­cile à surmonter, car menta­le­ment, comment conti­nuer à s’en­traîner ? Je pense que l’ob­jectif est d’ob­tenir des matches à Rome et à Hambourg, puis d’être prêt pour Paris et Wimbledon. Ce sont les deux plus impor­tants. L’important n’est pas ce qu’il fait à Rome, mais comment il se prépare physi­que­ment afin d’être prêt à jouer au meilleur des cinq manches à Paris. Je pense que c’est la chose la plus importante. »