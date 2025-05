En zone mixte après sa victoire contre Dusan Lajovic pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz s’est une nouvelle fois exprimé sur son docu­men­taire sorti sur Netflix il y a quelques semaines.

« Toutes les personnes qui l’ont vu ont leur opinion, ce qui est génial. Je n’ai pas eu peur de montrer qui je suis vrai­ment et comment je me comporte quand je suis avec mes amis ou à la maison. Ça ne m’a pas fait peur. J’ai montré aux gens ma person­na­lité et je suis très content d’avoir fait ça », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affron­tera un autre joueur serbe en la personne de Laslo Djere.