Au micro de l’ATP après sa victoire contre Jack Draper en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a rendu un bel hommage au Britannique, 5e mondial et 2e à la Race.

« J’ai beau­coup de respect pour Jack, pour ce qu’il fait, pour le niveau qu’il atteint. Je pense que c’est un excellent joueur et un excellent garçon, qui veut toujours s’amé­liorer, qui est très ambi­tieux et nous avons vu les progrès qu’il a réalisés. Je lui souhaite toujours le meilleur, je n’avais aucun doute qu’il allait se retrouver dans la posi­tion où il est aujourd’hui et je suis sûr qu’il va encore progresser. »