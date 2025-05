Pointé du doigt une fois de plus pour ses propos souvent inci­sifs concer­nant Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli, double vain­queur de Roland‐Garros en 1959 et 1960, dément formel­le­ment les accu­sa­tions à son égard selon lesquelles il serait jaloux du numéro un mondial.

Au contraire, à l’en­tendre lors d’un évène­ment à Madrid la semaine passée, il en serait parti­cu­liè­re­ment fier et estime que cela fait du bien au tennis Italien.

« Cela me dérange qu’ils écrivent ces choses sans me connaître. Ils disent que je fais des commé­rages ou que je suis jaloux de Jannik. Mais comment pourrais‐je l’être ? Il est jeune, il est fort, il le mérite et je suis fière de lui. Il a de la chance. » Des propos rapportés par Fanpage.it.