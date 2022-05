Si le 26e duel en carrière entre Novak Djokovic et Stan Wawrinka était parti­cu­liè­re­ment attendu de par le retour à la compé­ti­tion récent du Suisse et le fait qu’ils ne s’étaient plus affrontés depuis le huitième de finale de l’US Open 2019, il n’a cepen­dant pas tenu toutes ses promesses sur le plan du jeu. Et c’est assez logique.

« Je sais que je ne suis pas encore au niveau de ce genre de match », décla­rait le Suisse, tombeur d’Opelka et de Djere, avant la rencontre.

Difficile de lui donner tort à l’issue de la première manche remportée 6 jeux à 2 par le numéro 1 mondial. Malgré quelques coups d’éclats et de fusil, le triple vain­queur en Grand Chelem est beau­coup trop dépen­dant de sa première balle qu’il ne passe que trop rare­ment (50%). Sanction immé­diate face à un joueur de la trempe du Serbe.

Même scénario ou presque dans le deuxième set où, cette fois, Stan fait face à un Djokovic plus nerveux qui doit sauver trois balles de break dans les deuxièmes et quatrièmes jeux avant de fina­le­ment céder dans le sixième alors qu’il avait déjà deux breaks d’avance. Mais plus oppor­tu­niste que jamais, ce dernier reprend direc­te­ment son bien et plie défi­ni­ti­ve­ment l’af­faire en menant 5–2, service à suivre.

La marche était trop haute pour Stan Wawrinka ce jeudi face à un Novak Djokovic en pleine montée en puis­sance. Nole s’im­pose donc 6–2, 6–2, après 1h15 de jeu, et affron­tera le Canadien Félix Auger‐Aliassime pour une place en demi‐finales de ce Masters 1000 de Rome.