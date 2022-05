En bon vieux loup de mer, Denis Naegelen, le direc­teur emblé­ma­tique des Internationaux de Strasbourg, vient, en deux jours, de donner une nouvelle dimen­sion à son édition 2022 qui aura lieu du 16 au 22 mai.

En effet, alors que le tournoi pouvait se targuer des présences déjà acquises de Barbora Krejcikova (tenante du titre à Strasbourg et à Roland‐Garros), de Jelena Ostapenko (vain­queur de Roland‐Garros en 2017) ou encore de Sloane Stephens (gagnante de l’US Open 2017 et fina­liste à Roland en 2018), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé, en plus d’Angelique Kerber, une nouvelle invi­ta­tion en la personne de Karolina Pliskova, ancienne numéro une mondiale et fina­liste de Wimbledon en 2021. Rien que ça.

Disposant encore de deux wild cards à distri­buer, Denis pour­rait bien nous réserver de nouvelles belles surprises dans les prochaines heures…