Nous avons eu au télé­phone ce matin, Denis Naegelen, le direc­teur des Internationaux de Strasbourg qui évoluera en WTA 500 en 2024. Pour Denis, qui a repris avec ses asso­ciés le tournoi en 2019, ce chan­ge­ment de statut est un vrai challenge.

« C’est une étape impor­tante, et une vraie recon­nais­sance du travail accompli à Strasbourg depuis près de 35 ans. Cela confirme aussi notre volonté d’aller encore plus loin et de conti­nuer à valo­riser le tennis féminin, l’éco‐responsabilité ainsi que la parité. Je pense que le board a été sensible à tout cela car en face de nous il y avait des candi­da­tures solides. Je dirai que l’on était pas le favori mais on était en pole posi­tion. Maintenant on va se mettre au travail car notre budget va doubler et le prize money va être quatre fois plus impor­tant. Mais bon, tout cela, on le savait, et on était prêt à relever ce chal­lenge. On a aussi poussé notre candi­da­ture car on se savait soutenus par nos parte­naires institutionnels. »