Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du début du tournoi de Wimbledon où Novak Djokovic visera un 24e titre du Grand Chelem, lui qui fait figure de grand favori.

Pour la consul­tante d’Eurosport, Laura Robson, le numéro 2 mondial a toutes les cartes en mains pour régner en main de maître sur le gazon londo­nien. Djokovic, qui se distingue par sa manière de jouer et de performer sur la surface verte, n’aura pour l’Anglaise aucun mal à faire la tran­si­tion depuis la terre battue qui l’a vu triom­pher à Roland‐Garros.

« La façon dont il se déplace sur cette surface ne ressemble à celle d’aucun autre joueur, car il est capable de prendre certaines choses qu’il utilise sur d’autres surfaces, comme les glis­se­ments qu’il effectue sur la terre battue et sur les courts en dur. Et il parvient à rester équi­libré, ce qui est toujours diffi­cile sur l’herbe, à trouver suffi­sam­ment de jambes pour passer sous chaque balle et s’as­surer qu’elle n’ar­rive pas trop vite sur lui. Mais il ne semble même pas y penser. Donc, oui, c’est une tran­si­tion facile pour lui à ce stade de sa carrière. »