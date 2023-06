« Quand je l’ai vu la première fois, je me suis dit : ‘Wow, c’est la personne la plus gentille que j’ai jamais rencon­trée’ « , décla­rait Naomi Osaka lorsque Ons Jabeur rejoi­gnait son agence, Evolve.

Au cours de son inter­view accordée au Guardian, dans laquelle elle a notam­ment évoqué la possi­bi­lité de devenir mère, la Tunisienne est parti du cas Osaka pour parler de son atti­tude avec les autres joueuses du circuit.

« Je comprends le combat que Naomi a mené (au sujet de la santé mentale des spor­tifs, ndlr). Je ne sais pas comment elle a réussi à s’en sortir. Mais j’es­saie toujours de dire aux autres joueurs : ‘si tu as besoin d’aide, je suis là’. Certains joueurs trouvent mon atti­tude étrange et se disent ‘pour­quoi fait‐elle cela ?’ Mais cela vient d’un cœur pur. Ce n’est qu’un tournoi de tennis, ce n’est pas une ques­tion de vie ou de mort. En dehors du court, il n’est pas néces­saire d’être dur. Il suffit d’être gentil et souriant parce qu’il faut en profiter au maximum. Sur le terrain, je suis complè­te­ment diffé­rente. Je vais me battre jusqu’à la fin du match pour gagner, mais quand je te serre la main, c’est fini et on passe à autre chose. Je comprends tout à fait que d’autres joueurs choi­sissent de ne pas être comme ça, mais ma person­na­lité fait que j’aime sourire et rire avec tout le monde ».

Ce n’est pas pour rien si Ons Jabeur est surnommé « ministre du bonheur ».