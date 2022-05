De très bonne humeur lors­qu’il s’est présenté devant la presse, ce mardi à l’issue de sa victoire maitrisée face à Aslan Karatsev, Novak Djokovic était d’hu­meur taquine. Le numéro 1 mondial a en effet évoqué les mollets impres­sion­nants de son adver­saire russe. Des mollets qui ont déjà une sacrée répu­ta­tion au sein du circuit.

« Il a proba­ble­ment les plus gros mollets que nous ayons dans le tennis. Un gars très fort. Solide en fond de court. On ne sait jamais avec lui s’il sent la balle. Il peut être très dange­reux parce qu’il reste si près de la ligne et met la pres­sion sur ses adver­saires. Il manquait beau­coup de balles, cepen­dant. Il m’a donné quelques breaks, mais je prends cette victoire. C’est une victoire en deux sets contre un adver­saire de qualité et je suis impa­tient de relever le prochain défi. »