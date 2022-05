De passage dans l’émis­sion Télématin ce mercredi sur France 2, Yannick Noah, qui se dit prêt à aider l’équipe de France para­lym­pique pour les Jeux olym­piques de Paris 2024, s’est égale­ment exprimé sur son parcours et la menta­lité fran­çaise vis‐à‐vis de la victoire, de la gagne.

« Souvent, quand j’étais jeune, on me disait ‘tu es trop petit’, j’étais en effet petit, ou encore ‘tu n’as pas la tech­nique’ et ‘les Français ne gagnent pas’. J’ai grandi avec cela et je voulais casser cela. En équipe c’était pareil, ‘c’est pas possible’, et moi ça me rend fou d’en­tendre cela. C’est vrai qu’il y a certains athlètes qui ont dit que je les avais stimulé, que je leur avais ouvert cette porte, comme moi il y a eu des gens qui m’ont aussi influencé et qui m’ont ouvert cette possi­bi­lité de gagner qui n’est pas vrai­ment dans notre culture, on est de jolis perdants, c’est roman­tique, et je n’avais pas envie de ça. »