De passage en confé­rence de presse après s’être accordé une séance d’en­traî­ne­ment supplé­men­taire suite à sa victoire trop tran­quille face à John Isner pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal a fait part de son agace­ment. En effet, ques­tionné une énième fois sur les compa­rai­sons avec Carlos Alcaraz au même âge, le tenant du titre a répondu assez sèche­ment à une journaliste.

« Nous ne pouvons pas passer toute la journée à penser à ce qu’il pour­rait accom­plir. Il joue à un niveau fantas­tique et je jouais proba­ble­ment à un niveau fantas­tique en 2005. Mais il s’agit de diffé­rentes époques, de diffé­rentes carrières et de diffé­rentes façons d’aborder les choses, car les temps changent. Ne me posez plus de ques­tions parce qu’à chaque fois que vous le ferez, je vous dirai la même chose : vous ne pouvez pas lui mettre plus de pres­sion. C’est formi­dable de pouvoir profiter d’un joueur comme Carlos pendant de nombreuses années, mais pour l’ins­tant, je continue à jouer et je me concentre sur mon travail. Je ne peux pas parler tous les jours de qui va être meilleur ou qui est plus fort main­te­nant. Tout ce que nous pouvons faire, c’est profiter de sa carrière et arrêter de le comparer à moi, aussi inté­res­sant que cela puisse être. S’il peut gagner 25 tour­nois du Grand Chelem, ce sera formi­dable pour lui et pour notre pays, mais laissons‐le en profiter. J’ai pu gérer ma carrière comme je le voulais, il est temps de le laisser faire aussi donc arrêtez de me poser la même ques­tion à chaque fois. »