Auteur d’un début de saison sur terre battue très compliqué, Novak Djokovic va tenter de retrouver confiance sur le Masters 1000 de Rome, un tournoi qui lui réussit histo­ri­que­ment toujours très bien. Jannik Sinner, qui s’est entraîné avec lui ce mardi, donne des nouvelles rassu­rantes du Serbe en confé­rence de presse.

« L’entraînement est toujours diffé­rent des matchs. En général, je joue mieux en match qu’à l’en­traî­ne­ment, mais Nole a certai­ne­ment une expé­rience unique, et même lors­qu’il a eu plus de diffi­cultés dans les tour­nois avant Rome, il a toujours retrouvé son niveau ici. Je suis convaincu qu’il sera prêt pour Roland Garros cette année encore, ce qui est l’ob­jectif prin­cipal. Personnellement, je l’ai trouvé bon, il sert bien, il bouge bien malgré son âge et il a beau­coup de person­na­lité. S’il passe le premier tour, il sera le favori avec Alcaraz, mais il l’était déjà avant le tournoi. »