Avant son entrée en lice à Rome contre Ana Bogdan (59e), Caroline Garcia a lâché quelques confi­dences à Eurosport lors d’une inter­view réalisée par Alizé Lim. Elle notam­ment expliqué ses diffi­cultés depuis le début de saison.

« Il y a la pres­sion que je me suis mise, moi, toute seule. Quand tu sais que tu es capable de faire certaines choses, tu as envie de toujours réussir à les faire. Mais il y a des para­mètres autour. Parfois, tu les oublies un peu et tu cherches un peu trop à faire ce qui a marché mais ce n’est pas vrai­ment comme ça que ça fonc­tionne. Il faut que je lâche du lest. J’avais le droit de rater et de perdre des matches quand j’étais 70e et j’ai toujours ce droit aujourd’hui. Il faut retrouver ce relâ­che­ment. C’est comme ça que j’y suis arrivée. »