8 février 2021. C’est la date à laquelle il fallait remonter pour voir une victoire de Stanislas Wawrinka sur le circuit. Ce lundi, il a mis fin à cette disette contre Reilly Opelka au 1er tour à Rome. Après son succès, le Lausannois de 37 ans était forcé­ment heureux mais aussi très confiant pour la suite.

« Je suis très heureux. Cette victoire est formi­dable pour tout le temps que j’ai passé loin du tennis. J’étais complè­te­ment en dehors du circuit. J’ai travaillé très dur pour revenir, c’est exci­tant de gagner à nouveau et de voir que les choses s’amé­liorent. Je me sens telle­ment mieux à chaque entraî­ne­ment, je me suis entraîné si dur pour mieux bouger, pour mieux me sentir. Je sais que mon jeu sera là, je suis sûr que ça va arriver. J’ai juste besoin de quelques mois de plus pour être là où je veux être. Globalement, j’ai déjà fait un pas de géant », s’est réjoui Stan The Man qui affron­tera Laslo Djere au prochain tour.