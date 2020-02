Jannik Sinner (79e) se souviendra longtemps de ce jeudi 13 février 2020. L’Italien de 18 ans a signé une première victoire sur un membre du Top 10 en disposant de David Goffin (10e) 7-6(7), 7-5. Malgré de nombreuses fautes directes en coup droit (20 sur les 33 commises), le Transalpin est resté calme pour refaire à chaque fois le break qu’il avait concédé à l’entame des deux sets. Dans le tie-break du premier acte, il n’a pas paniqué après avoir mené 6-3 et raté quatre balles de set. Qualifié pour les quarts de finale, l’élève de Riccardo Piatti affrontera Pablo Carreno Busta.

