Tout est encore possible pour le programme de Federer même si la tendance lourde et la plus plausible est celle d’un démarrage à Dubaï. Dubaï réunit que des avantages en terme de logistique, d’organisation mais aussi au niveau sportif car le plateau devrait être alléchant.

Cependant tout peut encore arriver et Richard Krajicek fait durer le suspense surtout en fait pour assurer la promotion de son tournoi qui n’est pas dans une grande santé financière car son actionnaire principal, la société qui gère la salle est confrontée à une baisse drastique de son chiffre d’affaire suite aux problèmes du Covid-19.

On a aussi appris qu’en 2018, Roger Federer était venu « gratuitement ». Il faut dire qu’il avait demandé une Wild Card pour pouvoir conquérir la première place mondiale. Ce qui ne sera pas le cas en Février.

« Je sais qu’il aime jouer à Dubaï », a déclaré le Néerlandais. « En principe, ce n’est pas un obstacle. Il pourrait jouer à Rotterdam d’abord, puis à Doha ou à Dubaï.« a encore commenté Richard, trop optimiste selon nous.

Il nous semple plus logique que Roger puisse se ménage, se tester, reprendre en douceur plutôt que s’imposer un programme trop intense presque inutile par rapport à ses objectifs 2021.