Au micro de la télé­vi­sion danoise après sa défaite contre Alexander Shevchenko en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam (6−4, 1–6, 6–3), Holger Rune a expliqué l’ab­sence assez rare pour être souli­gnée de sa mère, Aneke Rune.

« Elle va assister à certains tour­nois et d’autres non. Je l’ai beau­coup au télé­phone, nous parlons avant et après les matchs. Elle fait donc partie inté­grante de mon équipe et j’adore l’avoir à mes côtés. Mais je pense qu’il est sain que nous orga­ni­sions certains tour­nois ensemble et d’autres non – tout comme Lapo (Lapo Becherini, son prépa­ra­teur physique, ndlr) n’était pas là non plus cette semaine. C’est donc comme ça. Le fait que je me rende à l’UTS puis à Rotterdam seul était une déci­sion commune. »