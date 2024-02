Initialement suspendu 18 ans pour ne pas s’être présenté à trois contrôles anti­do­pages sur une période d’un an, Jenson Brooksby ne devait revenir qu’en janvier 2025.

L’ex‐33e mondial était donc tout heureux d’an­noncer que sa suspen­sion avait été réduite à 13 mois et qu’il pour­rait donc retrouver la compé­ti­tion le mois prochain.

« Cela me procure une immense joie et un soula­ge­ment de pouvoir recom­mencer à faire ce que j’aime. Les 13 derniers mois ont été épui­sants et cauche­mar­desques, je ne souhaite ça à personne. À ma famille, à mon équipe et à toute ma famille élargie et à mes amis, merci de garder la tête haute pendant ces moments diffi­ciles. Merci égale­ment à mes spon­sors qui ont conti­nuer de me soutenir. Cela signifie telle­ment pour moi. Enfin, à mes loyaux fans, merci pour vos gentils mots et votre soutien constant. Allez ! », a écrit l’Américain de 23 ans dans un communiqué.

Absent depuis l’Open d’Australie 2023, Jenson Brooksby n’a plus de clas­se­ment. Avec son style de jeu atypique, il doit main­te­nant se battre pour retrouver une posi­tion à la hauteur de son talent.