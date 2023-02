Alors qu’il ne s’est jamais incliné après quatre confron­ta­tions sur le circuit face à Félix Auger‐Aliassime, Daniil Medvedev, facile tombeur du local Van De Zandschulp en huitièmes de finale, s’at­tend malgré tout à un duel très compliqué ce vendredi aux Pays‐Bas, d’au­tant que le Canadien est tenant du titre.

« Plus on avance, plus on joue contre des joueurs bien classés. Felix est un joueur de haut niveau. Il a gagné ici l’année dernière et a joué de manière incroyable à la fin de l’année dernière. Je m’at­tends à un match diffi­cile et j’es­père pouvoir donner le meilleur de moi‐même. Plus l’ad­ver­saire est coriace, plus vous allez sentir que vous devez mieux jouer. Félix va saisir ses oppor­tu­nités, il va foncer quand il en aura l’oc­ca­sion. Je devrai être à mon meilleur niveau. »