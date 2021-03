Grosse sensa­tion à Rotterdam ! Tête de série n°3 du tournoi néer­lan­dais après avoir été titu­laire d’une wild‐card, Alexander Zverev a été surpris d’en­trée par Alexander Bublik (43e). En grande forme après sa finale à Singapour la semaine dernière (défaite face à Popyrin), le Kazakh n’a laissé que des miettes au numéro sept mondial, le domi­nant dans tous les secteurs du jeu (4 breaks réalisés au cours du match).

Au final, Bublik signe une victoire nette et sans bavure, 7–5, 6–3, et défiera l’Américain Tommy Paul (56e) au prochain tour. Quant à Zverev, l’heure est à la remise en ques­tion après une élimi­na­tion logique mais déce­vante face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie, et donc ce nouvel échec face à un adver­saire pour­tant beau­coup moins bien classé.