La grande force de Valentin au delà de l’aspect technique c’est son physique. Le Monégasque a quand même gagné 9 match de suite dont certains ont été des batailles longues et stressantes. En finale, face à son cousin, plus le match avançait, plus on le sentait frais. Son coach ne dit pas autre chose.
« Un vrai conte de fées. À partir de 4–3 dans le deuxième set, c’est là que la magie de « Val » s’est produite. La fin du deuxième et du troisième set a été tout simplement incroyable de la part de Val. Mais bon, c’est Val. Je l’avais déjà vu dans cet état d’esprit d’être une bête physique. Mais le faire sur le court central de Shanghai, en finale contre son cousin, c’est autre chose. »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 08:15