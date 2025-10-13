La grande force de Valentin au delà de l’as­pect tech­nique c’est son physique. Le Monégasque a quand même gagné 9 match de suite dont certains ont été des batailles longues et stres­santes. En finale, face à son cousin, plus le match avan­çait, plus on le sentait frais. Son coach ne dit pas autre chose.

« Un vrai conte de fées. À partir de 4–3 dans le deuxième set, c’est là que la magie de « Val » s’est produite. La fin du deuxième et du troi­sième set a été tout simple­ment incroyable de la part de Val. Mais bon, c’est Val. Je l’avais déjà vu dans cet état d’es­prit d’être une bête physique. Mais le faire sur le court central de Shanghai, en finale contre son cousin, c’est autre chose. »