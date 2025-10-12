Même à la retraite, Andy Murray reste un sacré chambreur, surtout avec ses anciens rivaux comme un certain Roger Federer.
Alors que le Suisse a diffusé ce dimanche une vidéo où on le voit exécuter quelques services sur le court central du Masters 1000 de Shanghai, l’Écossais a tenu à poster un commentaire plein d’humour.
« Si tu avais su mieux dissimuler ton lancer, tu aurais été un sacré joueur », a écrit le double champion olympique en réponse à la publication de Roger. Sacré Andy…
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 19:46