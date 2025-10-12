Même à la retraite, Andy Murray reste un sacré cham­breur, surtout avec ses anciens rivaux comme un certain Roger Federer.

Alors que le Suisse a diffusé ce dimanche une vidéo où on le voit exécuter quelques services sur le court central du Masters 1000 de Shanghai, l’Écossais a tenu à poster un commen­taire plein d’humour.

« Si tu avais su mieux dissi­muler ton lancer, tu aurais été un sacré joueur », a écrit le double cham­pion olym­pique en réponse à la publi­ca­tion de Roger. Sacré Andy…