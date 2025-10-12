Sans vouloir minimiser une seule seconde l’exploit d’Arthur Rinderknech et de Valentin Vacherot, cette finale surprise à Shanghai marque la fin de l’expérience des Masters 1000 sur dix jours.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un immense fiasco tant sur le plan du jeu que de l’intérêt porté à des tournois qui durent beaucoup trop longtemps.
Les exceptions qui existaient par le passé pour Indian Wells et Miami étaient presque logiques avant que Mr Gaudenzi, le président de l’ATP, se pensant génie du marketing, décide de passer presque en force en promettant monts et merveilles aux directeurs de tournoi.
Au final, rien de tout cela, et un ennui sidéral au fil des premiers tours avant que le final ne se transforme souvent en bal des éclopés.
On a hâte d’être à Nanterre, pour le nouveau Paris‐Bercy, ou à Monte‐Carlo, les deux seuls Masters 1000 se déroulant encore sur une semaine.
Espérons que notre Italien préféré puisse prendre conscience rapidement des effets catastrophiques de sa réforme même si ce voeu pieux ne sera surement pas exaucé…
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 19:22