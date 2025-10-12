Sans vouloir mini­miser une seule seconde l’ex­ploit d’Arthur Rinderknech et de Valentin Vacherot, cette finale surprise à Shanghai marque la fin de l’ex­pé­rience des Masters 1000 sur dix jours.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un immense fiasco tant sur le plan du jeu que de l’in­térêt porté à des tour­nois qui durent beau­coup trop longtemps.

Les excep­tions qui exis­taient par le passé pour Indian Wells et Miami étaient presque logiques avant que Mr Gaudenzi, le président de l’ATP, se pensant génie du marke­ting, décide de passer presque en force en promet­tant monts et merveilles aux direc­teurs de tournoi.

Au final, rien de tout cela, et un ennui sidéral au fil des premiers tours avant que le final ne se trans­forme souvent en bal des éclopés.

On a hâte d’être à Nanterre, pour le nouveau Paris‐Bercy, ou à Monte‐Carlo, les deux seuls Masters 1000 se dérou­lant encore sur une semaine.

Espérons que notre Italien préféré puisse prendre conscience rapi­de­ment des effets catas­tro­phiques de sa réforme même si ce voeu pieux ne sera surement pas exaucé…