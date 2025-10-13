Tenant du titre, l’Italien ne s’attendait peut être pas à devoir rentrer tout de suite dans le tableau.
C’est le choix fait par les organisateurs qui ont donc préféré le Serbe en tant que tête de série numéro 2.
Cela permettra à Nole d’avoir un peu plus de temps pour se remettre d’un tournoi de Shanghaï très éprouvant.
El Six Kings Slam 2025 empieza este miércoles.— José Morón (@jmgmoron) October 12, 2025
El ganador del Sinner‐Tsitsipas irá con Djokovic y el ganador del Zverev‐Fritz irá con Alcaraz. pic.twitter.com/2xMTVySnU1
Même si la Six Kings Slam reste une exhibition, on va dire simplement que le montant du prize money peut suffire pour se motiver.
Les « hostilités » débutent mercredi pour se terminer le samedi, le tout est bien sûr diffusé mondialement par le biais de la plate forme Netflix.
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 08:40