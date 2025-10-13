Tenant du titre, l’Italien ne s’at­ten­dait peut être pas à devoir rentrer tout de suite dans le tableau.

C’est le choix fait par les orga­ni­sa­teurs qui ont donc préféré le Serbe en tant que tête de série numéro 2.

Cela permettra à Nole d’avoir un peu plus de temps pour se remettre d’un tournoi de Shanghaï très éprouvant.

El Six Kings Slam 2025 empieza este miér­coles.



El ganador del Sinner‐Tsitsipas irá con Djokovic y el ganador del Zverev‐Fritz irá con Alcaraz. pic.twitter.com/2xMTVySnU1 — José Morón (@jmgmoron) October 12, 2025

Même si la Six Kings Slam reste une exhi­bi­tion, on va dire simple­ment que le montant du prize money peut suffire pour se motiver.

Les « hosti­lités » débutent mercredi pour se terminer le samedi, le tout est bien sûr diffusé mondia­le­ment par le biais de la plate forme Netflix.