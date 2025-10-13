AccueilATPSinner déclassé au profit de Djokovic, le Six Kings Slam a fait...
Sinner déclassé au profit de Djokovic, le Six Kings Slam a fait son choix

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1513
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Tenant du titre, l’Italien ne s’at­ten­dait peut être pas à devoir rentrer tout de suite dans le tableau. 

C’est le choix fait par les orga­ni­sa­teurs qui ont donc préféré le Serbe en tant que tête de série numéro 2. 

Cela permettra à Nole d’avoir un peu plus de temps pour se remettre d’un tournoi de Shanghaï très éprouvant. 

Même si la Six Kings Slam reste une exhi­bi­tion, on va dire simple­ment que le montant du prize money peut suffire pour se motiver.

Les « hosti­lités » débutent mercredi pour se terminer le samedi, le tout est bien sûr diffusé mondia­le­ment par le biais de la plate forme Netflix.

