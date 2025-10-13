Digne, éreinté, le Français qui s’est écroulé de fatigue sur le podium n’a surtout pas voulu se trouver des excuses même si logi­que­ment sa demi‐finale face à Medvedev a pesé dans la balance.



« Physiquement, je suis au bout, je ne peux pas le nier. J’ai dû m’en­dormir vers 3h30, donc la nuit a été courte. Battre Daniil (Medvedev en demi‐finales samedi), qui te fait travailler extrê­me­ment dur pour gagner les points, m’a demandé beau­coup d’ef­forts. J’étais touché aujourd’hui (dimanche), mais ce n’est pas pour ça que je perds. Valentin a été extra­or­di­naire. Je suis hyper fier de lui, de ce qu’il a fait, de tout ce qu’il a démontré cette semaine. La petite étoile qui était au‐dessus de nos têtes a un peu plus brillé de son côté ce soir. Je suis heureux pour lui, pour Benjamin, ses parents, ma tante et toute la famille. C’est surtout ça qui ressort »