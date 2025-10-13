Digne, éreinté, le Français qui s’est écroulé de fatigue sur le podium n’a surtout pas voulu se trouver des excuses même si logiquement sa demi‐finale face à Medvedev a pesé dans la balance.
« Physiquement, je suis au bout, je ne peux pas le nier. J’ai dû m’endormir vers 3h30, donc la nuit a été courte. Battre Daniil (Medvedev en demi‐finales samedi), qui te fait travailler extrêmement dur pour gagner les points, m’a demandé beaucoup d’efforts. J’étais touché aujourd’hui (dimanche), mais ce n’est pas pour ça que je perds. Valentin a été extraordinaire. Je suis hyper fier de lui, de ce qu’il a fait, de tout ce qu’il a démontré cette semaine. La petite étoile qui était au‐dessus de nos têtes a un peu plus brillé de son côté ce soir. Je suis heureux pour lui, pour Benjamin, ses parents, ma tante et toute la famille. C’est surtout ça qui ressort »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 09:22