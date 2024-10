Qualifié une neuvième fois en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai dix 10 parti­ci­pa­tions, suite à sa victoire face à Jakub Mensik ce vendredi (6–7(4), 6–1, 6–4), Novak Djokovic a expliqué en confé­rence de presse à quel point ces matchs face aux jeunes étaient impor­tants pour lui.

« Cela signifie plus que ça, car je n’ai pas beau­coup d’op­por­tu­nités. J’ai un emploi du temps sélectif, donc je n’ai pas joué à mon meilleur niveau cette année, sauf peut‐être quelques occa­sions, à Wimbledon et aux Jeux olym­piques. Mais la Chine a toujours été un endroit heureux, un endroit où j’ai vrai­ment joué mon meilleur tennis tout au long de ma carrière. Ce genre de match contre des adoles­cents (rires) me motive, me pousse à puiser au plus profond de moi‐même, et à montrer au monde que j’en ai encore dans les jambes, que je peux encore tenir la distance avec ces jeunes gars. Je suis donc très heureux d’avoir réussi à remporter ce match très difficile. »